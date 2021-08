Kaum zu glauben: Italiener Lamont Marcell Jacobs gewinnt 100m in Tokio

Eine weitere Sensation bei den Olympischen Spielen in Tokio: Der Italiener Lamont Marcell Jacobs hat die 100 Meter gewonnen. Jacobs siegte mit einem Europarekord über 9,80 Sekunden am Sonntagabend (Ortszeit) vor dem US-Amerikaner Fred Kerley (9,84) und Andre de Grasse aus Kanada (9,89).

Kurz zuvor hatte der Italiener Gianmarco Tamberi zusammen mit Essa Mutaz Barshim aus Katar die Goldmedaille im Hochsprung gewonnen.

Gold im Hochsprung für Italien Matthias Schrader/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Die beiden Sportler überquerten am Sonntag in Tokio 2,37 Meter und hatten die gleiche Anzahl von Fehlversuchen. Dritter wurde Maksim Nedasekau (Belarus), der ebenfalls 2,37 Meter schaffte. Dem 30-jährigen Barshim, Weltmeister von 2019 und 2017, gelang im dritten Anlauf der Olympiasieg. Bei den Spielen 2016 in Rio und 2012 in London hatte er jeweils Silber geholt. Europameister Mateusz Przybylko (Leverkusen) schied in der Qualifikation aus.