Das Dixie-Feuer im Norden Kaliforniens ist auch einen Monat nach seinem Ausbruch noch nicht unter Kontrolle.

Um die Flammen einzudämmen, sind über 6.000 Feuerwehrleute zusammengezogen worden. Eine Fläche von rund 2.000 Quadratkilometern und damit so groß wie London wurde verwüstet.

Medienberichten zufolge ist das Dixie-Feuer der zweitgrößte oder sogar der größte Flächenbrand in der Geschichte des Bundesstaates. Andere Brandherde sind etwa das Coyote-Feuer und das Glen-Feuer im Bezirk Yuba County. Sie sind teilweise eingedämmt.

Ähnliche Brände geringeren Ausmaßes lodern in 13 anderen US-Staaten. Insgesamt sind rund 20.000 Feuerwehrleute im Einsatz und damit doppelt so viele wie in der Brandsaison im vergangenen Jahr. Hohe Temperaturen und teilweise extreme Dürre heizen die Flammen vielerorts zusätzlich an.