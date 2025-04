WERBUNG

Evakuierungen wurden für abgelegene Gemeinden in der Nähe eines riesigen und sich schnell ausbreitenden Waldbrandes in den Bergen nördlich von Los Angeles angeordnet.

Nach Angaben des Sheriffs von Los Angeles County, Robert Luna, wurden mehr als 31.000 Menschen zur Evakuierung aufgefordert, während für weitere 23.000 eine Evakuierungswarnung gilt.

Der ausgedörrte Süden Kaliforniens wurde erneut von gefährlichen Winden heimgesucht, bevor am Wochenende Regen erwartet wird.

Das Hughes-Feuer brach am Mittwochmorgen aus und wütete in kürzester Zeit auf einer Fläche von fast 40 Quadratkilometern in Bäumen und Gestrüpp. Das Feuer erzeugte riesige dunkle Rauchschwaden in der Nähe des Castaic-Sees, einem beliebten Erholungsgebiet, das etwa 65 Kilometer von den Bränden in Eaton und Palisades entfernt ist, die nun schon die dritte Woche andauern.

Rauchwolken steigen auf, während das Hughes-Feuer in Castaic, Kalifornien, brennt, Mittwoch, 22. Januar 2025 Ethan Swope/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Ein fast 50 km langer Abschnitt einer Hauptverkehrsstraße wurde gesperrt, da die Flammen entlang der Bergkuppen und in die zerklüfteten Schluchten schlugen. Die Einsatzkräfte am Boden und in Flugzeugen, die Wasser abwerfen, versuchten zu verhindern, dass das vom Wind getriebene Feuer nach Süden in Richtung bewohnterer Gemeinden in Castaic ausbrach.

Die Behörden sagen, dass der Highway - die Interstate 5 - in Kürze wieder geöffnet wird, und weisen darauf hin, dass das Feuer nach wie vor schwer einzudämmen ist, die Feuerwehr aber schon Erfolge hatte.

Nach Angaben der California Highway Patrol wurden mindestens drei Schulen in Castaic, wo etwa 18.000 Menschen leben, vorsorglich evakuiert.

Unterdessen bereiteten sich die Behörden in Los Angeles auf mögliche Regenfälle vor, während einige Bewohner in die verkohlten Stadtteile Pacific Palisades und Altadena zurückkehren durften.

"Wir werden in ganz Südkalifornien eine weitere Runde kritischer Feuerbedingungen erleben", sagte Todd Hall, Meteorologe beim Nationalen Wetterdienst der USA.

Eine große Rauchwolke steigt vom Castaic Lake auf, gesehenEine große Rauchwolke steigt vom Castaic Lake hinunter hinter einem Wohngebiet in Santa Clarita, Kalifornien. Marcio Jose Sanchez/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, erließ eine Verordnung, um die Aufräumarbeiten in den Brandgebieten zu beschleunigen und die Umweltauswirkungen der feuerbedingten Schadstoffe zu verringern. Sie ordnete an, die Vegetation zu entfernen, die Hänge abzustützen und die Straßen für den möglichen Regen zu befestigen.

Die Aufsichtsbehörden von Los Angeles County genehmigten außerdem einen Dringlichkeitsantrag zur Installation von Hochwasserschutzeinrichtungen sowie zur Beschleunigung und Entfernung von Sedimenten in den vom Feuer betroffenen Gebieten.

Die Behörden forderten die Bewohner auf, Evakuierungspläne zu überprüfen, Notfallausrüstungen vorzubereiten und nach Bränden Ausschau zu halten und diese schnell zu melden.

Bass warnte auch davor, dass Winde Asche mit sich führen könnten, und riet den Bewohnern Angelnos, sich bei den offiziellen Stellen der Stadt darüber zu informieren, wie sie sich vor giftiger Luft schützen können.

Die Feuerwehrleute kämpfen noch immer gegen die Flammen der Palisades- und Eaton-Brände an, die nun schon seit einer Woche wüten. Am Mittwoch war das Palisades-Feuer zu 68 % eingedämmt, das Eaton-Feuer zu 91 %.

Ein Feuerwehrauto fährt an den Flammen des Hughes-Feuers in Castaic, Kalifornien, vorbei, Mittwoch, 22. Januar 2025 Ethan Swope/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Die beiden Brände waren bei weitem die zerstörerischsten unter den zahlreichen Bränden, die LA gleichzeitig heimsuchten. Sie haben mindestens 28 Menschen das Leben gekostet, obwohl die Behörden glauben, dass die Zahl der Todesopfer noch höher sein könnte, da sie weiterhin fast zwei Dutzend Vermisstenmeldungen bearbeiten müssen.

WERBUNG

Die beiden Brände haben seit ihrem Ausbruch am 7. Januar außerdem mehr als 14 000 Gebäude zerstört. Dieser Begriff beschreibt alles von einem großen Gebäude bis hin zu einem Schuppen im Hinterhof.

Mehrere Klagen wurden von Menschen eingereicht, die ihre Häuser bei dem Eaton-Brand verloren haben. Sie behaupten, dass die Anlagen von Southern California Edison - dem wichtigsten Stromversorger für den größten Teil Südkaliforniens - fehlerhaft waren, und beschuldigen das Unternehmen, den Brand ausgelöst zu haben.

Am Dienstag ordnete ein Richter, der für eine der Klagen zuständig ist, an, dass das Unternehmen die Daten der Stromkreise in dem Gebiet, in dem das Feuer ausbrach, vorlegen muss.

US-Präsident Donald Trump kritisierte bei seiner Antrittsrede die Reaktion auf die Waldbrände und sagte, er werde am Freitag nach Los Angeles reisen. Behörden in Los Angeles sagten, die Einzelheiten von Trumps Besuch würden noch ausgearbeitet.