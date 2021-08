Polen baut Zaun an der Grenze zu Belarus

In Polen haben Soldaten damit begonnen, an der Grenze zu Belarus einen Zaun aus Stacheldraht zu bauen. Der Zaun soll Flüchtlinge abhalten, in die EU zu gelangen. Nach seiner Fertigstellung soll er zweieinhalb Meter hoch und etwa 180 Kilometer lang sein. Das entspricht der Hälfte der Grenze zwischen beiden Ländern. In den vergangenen Monaten waren tausende Migranten von Belarus aus nach Polen gekommen. Zweitausend Soldaten sollen helfen, die Grenze künftig besser abzusichern.