In der Schweiz gibt es einen Aufschrei gegen den Chef von GastroSuisse, dem Verband der Hoteliers und Gastronomen, der jetzt erklärt hat, dass er nicht gegen Covid-19 geimpft ist. Casimir Platzer (59) setzt sich seit Wochen gegen eine Nachweispflicht für Restaurants zur Wehr. Denn die Schweizer Behörden planen, dass - wie anderswo in Europa - nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete in Gaststätten dürfen. Casimir Platzer möchte, dass Gaststätten-Betreiber selbst entscheiden können, ob sie Nachweise verlangen.

Um die Impfquote anzukurbeln, will die Regierung neue Maßnahmen einleiten. Nur 52,3 Prozent der Schweizer Bevölkerung sind vollständig geimpft.

Im Interview mit "24 Heures" erklärt Casimir Platzer, dass er davon ausgehe, dass die Nachweispflicht angesichts sich stabilisierender Zahlen von Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern nicht kommen werde. Und der GastroSuisse-Chef sagt: "Nein, ich bin noch nicht gegen Covid geimpft. Aus persönlichen Gründen."

In den sozialen Netzwerken hat diese Aussage einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.

Der sozialdemokratische Nationalrat Roger Nordmann kritisiert Platzer, denn dieser sollte Leadership zeigen und mit gutem Beispiel vorangehen.

So schreibt Christine Loriol auf Twitter: "Das ist ein Skandal. Geht seit bald einem Jahr dem halben Land auf den Sack und fordert nur."

Das Bundesamt für Gesundheit verzeichnet an diesem Mittwoch 3550 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sowie 7 weitere Todesfälle.

Casimir Platzer ist seit 2014 Chef von GastroSuisse, er betreibt zusammen mit seiner Frau ein Hotel in Kandersteg.