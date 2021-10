no comment

In zahlreichen italienischen Städten ist es zu Protesten gegen die Einführung des "Grünen Passes" gekommen. Er gilt seit diesem Freitag. Bedeutet: Alle rund 23 Millionen Beschäftigten in Italien müssen den Nachweis über eine Corona-Impfung, eine Genesung oder ein negatives Testergebnis erbringen, um an ihren Arbeitsplatz zu dürfen.

In Triest und Genua demonstrierten Beschäftigte der dortigen Häfen. Das von einigen befürchtete Chaos blieb landesweit aus.