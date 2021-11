no comment

Der Tajuya-Platz in der Gemeinde El Paso ist zu einem privilegierten Aussichtspunkt auf den Vulkanausbruch des Cumbre Vieja geworden. Am Wochenende zieht der Vulkan zahlreiche Besucherinnen und Besucher an, die den Ausbruch zwischen Schrecken und Bewunderung betrachten.

"Es ist spektakulär, aber wenn man den Hang sieht und weiß, was dort begraben ist, bricht es einem das Herz", sagte eine Frau, die am Samstag mit ihrer Familie von Teneriffa nach La Palma gereist war, gegenüber Efe und spiegelt damit die Gefühle der meisten Besucher von Tajuya wider.

Der Vulkan hört nicht auf, schwarzen Rauch und eine lästige Asche zu spucken, die alles bedeckt, und die Bewohnerinnen und Bewohner der Gegend sind fast ständig dabei, ihre Staubsauger zu benutzen. Die Geräte sind auf der Insel fast ausgegangen.

Noch immer strömt Lava aus dem Krater des Vulkans Cumbre Vieja auf La Palma. Doch derzeit würden keine neuen Gebiete vom Lavastrom beeinträchtigt; erklären die Expertinnen und Experten, die den Ausbruch beobachten.

In den vergangenen Tagen entstanden romantische Bilder vom Sonnenuntergang am Vulkan oder von einem Regenbogen in der Vulkanlandschaft. Es hatte auf der Kanareninsel La Palma auch geregnet.

Die Eruption des Vulkans La Palma dauert an. Experten des Vulkanologischen Instituts der Kanarischen Inseln sprechen jedoch von einer "Veränderung der Dynamik" nach dem erstmaligen Auftreten von elementaren Schwefelablagerungen.

Der technische Direktor der Kanarischen Vulkan-Notfall-gruppe (Pevolca), Rubén Fernández, sagte an diesem Samstag, dass die Eruption in den letzten Stunden "eine gewisse Stabilität" erreicht habe.

Die Lava bewegt sich weiterhin in den Bahnen der bisher vom Vulkan erzeugten Lavaströme, ohne neue Gebiete zu erreichen, und das Wetter auf der Insel La Palma ist günstig, um die ausgestoßene Gaswolke zu entfernen, sagte die Sprecherin der wissenschaftlichen Gruppe Pevolca, Carmen López.