Stichwahl um das Amt des Staatschefs in Bulgarien. Amtsinhaber Rumen Radew gab seine Stimme in einem Wahllokal in Sofia ab und ging als klarer Favorit ins Rennen.

Bei der ersten Runde der Präsidentenwahl am vergangenen Wochenende war Rudew mit 49 Prozent der Stimmen nur knapp an seiner Wiederwahl gescheitert.

Rudews Konkurrent ist der Rektor der Universität Sofia, Anastas Gerdschikow. Er ging als unabhängiger Kandidat in den Wahlkampf und erreichte in der ersten Runde 22 Prozent der Stimmen.

Gerdschikow wird von der bürgerlichen GERB-Partei des früheren Regierungschefs Boiko Borissow unterstützt, dessen zehnjährige Amtsführung von Bestechungsvorwürfen überschattet wurde. Radew ist ein erklärter Gegner Borissows.

In der ersten Runde lag die Wahlbeteiligung bei nur 40 Prozent. Eine Schlüsselrolle könnte der DPS-Partei der türkischen Minderheit zufallen. Rund neun Prozent der Gesamtbevölkerung sind türkischstämmig. Erwartet wird, dass die Anhängerinnen und Anhänger der DPS überwiegend für Gerdschikow stimmen werden.