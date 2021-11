Noch immer nicht geimpft: Joshua Kimmich (26) hat Corona

Einige Impfgegner feiern, einige erklären, er habe es geschafft und sei jetzt ja bald genesen.

Bayern-Star und Nationalspieler Joshua Kimmich ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat der FC Bayern in mehreren Sprachen offiziell bestätigt. "Joshua Kimmich befindet sich in häuslicher Isolation, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Dem Mittelfeldspieler des FC Bayern geht es gut." So lautet die Mitteilung des Klubs, der offenbar begonnen hatte, den nicht geimpften Spielern die Bezahlung zu kürzen.

Der Trainer der Nationalmannschaft und Ex-Bayern-Coach Hansi Flick sagte an diesem Mittwoch: "Ich habe mit Jo gesprochen. Ich denke, es geht in die Richtung, dass er sich impfen lässt.“ Sein letztes Match hat Kimmich am 6. November gegen den SC Freiburg gespielt. Beim Champions League Spiel war der 26-Jährige bereits in Quarantäne.

Schon vor Joshua Kimmich war der ebenfalls ungeimpfte Bayern-Spieler Eric Maxim Choupo-Moting positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befand sich auch schon in Isolation.

.Die Infektion wird in den sozialen Medien viel diskutiert.

Der Haus- und Notarzt wünscht auf Twitter GUTE BESSERUNG.

