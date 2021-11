Sorge wegen Super-Variante des Coronavirus - Euronews am Abend 26.11.

🙂 Guten Abend!

😷 In Sachen Corona-Pandemie gibt es eine weitere schlechte Nachricht: Die WHO stuft die neue Mutation von SARS-CoV-2 als besorgniserregend ein. In Belgien ist schon eine Frau betroffen: Alarmstimmung in Europa wegen der Super-Variante des Coronavirus B.1.1.529 aus Südafrika

🔴 Jens Spahn hat sich für einen Lockdown ausgesprochen - mit den Worten: "Es ist ernst, Leute!"

💉 In Russland haben Ärztinnen und Ärzte eine besondere Idee für Impfgegnerinnen und Impfgegner.

💥 Der Präsident der Ukraine warnt vor einem Putsch gegen ihn - der mit Hilfe Russlands für Anfang Dezember geplant sei.

🔥 Die Müllkippe des Todes in Bosnien-Herzegowina - das ist die neue Reportage von Hans von der Brelie.

🌟 In Luxor hat es eine Luxus-Parade gegeben - damit soll(t)en Touristinnen und Touristen angelockt werden.

🎄Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende - einen schönen 1. Advent!