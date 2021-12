Das Grenzgebiet zwischen Lettland und Belarus scheint sich zu einem neuen Brennpunkt illegaler Migrationsversuche in die EU zu entwickeln.

Vor Wochenfrist wurden noch 20 Übertritte vom lettischen Grenzschutz verhindert. Danach lag die Zahl täglich teilweise weit über 50. Gleichzeitig habe sich die Lage an den Grenzen zwischen Belarus und Polen sowie Litauen weitgehend normalisiert, erklärten lettische Behörden.

Der lettische Grenzschutz wird von Guntis Pujāts geleitet, der die Situation einschätzte: "Aktuell ist Lettland als Hauptzielland für diesen hybriden Angriff ausgewählt worden. Möglicherweise haben sie einige der schwächsten Punkte im EU-Grenzschutz ausfindig gemacht. Die Angriffe auf Litauen und Polen sind ihnen nicht gelungen. Derzeit versuchen sie, Lettland zu testen. Ich habe nicht den Eindruck, dass ihnen das gelingen wird, und das wird es sicher auch nicht."

Tausende Menschen versuchen seit Wochen, hauptsächlich über die belarussisch-polnische Grenze auf EU-Gebiet zu gelangen.

Obwohl in Polen der Ausnahmezustand für einen drei Kilometer breiten Grenzstreifen Anfang Dezember abgelaufen ist, warten ausländische Berichterstattende immer noch vergeblich auf Genehmigungen für einen Zugang in das Gebiet, wo auf belarussischer Seite eine unbekannte Zahl von Geflüchteten immer noch auf Passagen in Richtung Westen wartet.