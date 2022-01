"Dutzende Tote" unter Demonstranten bei Protesten in Kasachstan

Laut Polizeiangaben wurden in der kasachischen Hauptstadt Almaty der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag "Dutzende", die versuchten, Polizei- und Verwaltungsgebäude zu stürmen getötet.

"Dutzende von Angreifern wurden eliminiert und ihre Identitäten derzeit ermittelt", wird der Polizeisprecher Saltanat Azirbek in den Agenturen Interfax-Kasachstan, TASS und Ria Novosti zitiert.

Azirbek zufolge wurde in einem der Stadtteile von Almaty, der Wirtschaftsmetropole des zentralasiatischen Landes, in dem die Unruhen am heftigsten waren, eine "Antiterroroperation" durchgeführt.

In den Medien und sozialen Netzwerken verbreitete Bilder zeigten geplünderte Geschäfte und einige besetzte und in Brand gesteckte Verwaltungsgebäude in Almaty, während Schüsse aus automatischen Waffen zu hören waren.

Moskau und seine Verbündeten in der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (CSTO) kündigten am Donnerstag die Entsendung einer "kollektiven Friedenstruppe" nach Kasachstan an.

Nach Angaben des kasachischen Innenministeriums, das von lokalen Medien zitiert wurde, wurden mindestens acht Mitglieder der Sicherheitskräfte getötet und 317 verletzt.

Auslöser der größten Protestwelle seit Jahren war Unmut über deutlich gestiegene Treibstoffpreise an den Tankstellen der öl- und gasreichen Ex-Sowjetrepublik. Als Reaktion auf die teils gewaltsamen Proteste entließ Präsident Kassym-Jomart Tokajew die Regierung, bevor in der Nacht zu Donnerstag das Militär in Almaty einschritt.