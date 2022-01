Die Heiligen Drei Könige haben es rechtzeitig geschafft, sich für ihre Tour durch Spanien impfen zu lassen. In der spanischen Hauptstadt Madrid empfingen die Zuschauer:innen die prunkvolle Parade gebührlich.

Es galten jedoch strenge Regeln für das Spektakel - neben einer Maskenpflicht war nur wenige Gästen zugelassen. Während der gesamten Rundreise mussten die Heiligen Drei Könige flexibel bleiben, um die unterschiedlichen, von den örtlichen Behörden erlassenen Corona-Restriktionen zu erfüllen.

Der glitzernde Umzug führte auch durch Barcelona, wo Kinder und Erwachsene die Weisen aus dem Morgenland bestaunten - mit ausreichend Abstand und einer Mischung aus Aufregung und Neugier.

Die Dreikönigsumzüge, die in verschiedenen Städten Spaniens stattfinden, symbolisieren die biblische Reise der Heiligen Drei Könige, die einem Stern folgten, um das Jesuskind anzubeten und ihm Geschenke zu bringen. Aus diesem Grund bekommen Kinder in Spanien ihre Geschenke auch erst am sechsten Januar.

Nach einer zweijährigen pandemiebedingten Pause ist es das erste Mal, dass derartige Festumzüge in den meisten Städten des Landes wieder stattfinden dürfen.