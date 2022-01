Kasachstans Präsident erteilt Polizei Schießbefehl gegen Demonstranten

Der Präsident Kasachstans, Kassym-Jomart Tokajew, lehnte am Freitag jede Möglichkeit ab, mit den Protestierenden zu verhandeln, und erlaubte den Sicherheitskräften, "zu schießen, um zu töten", um die Unruhen im Land zu beenden.

"Ich habe den Ordnungskräften und der Armee den Befehl gegeben, ohne Vorwarnung zu schießen, um zu töten", sagte Tokajew in einer Fernsehansprache und bezeichnete die Aufrufe, insbesondere aus dem Ausland, mit den Protestierenden zu verhandeln, als "absurd".

Was für Verhandlungen kann man mit Kriminellen, mit Mördern führen? Wir haben es mit bewaffneten und ausgebildeten Banditen zu tun (...) Sie müssen vernichtet werden, und das wird in Kürze geschehen. Kassym-Schomart Tokajew Kasachstans Präsident

Kasachstan, das größte Land Zentralasiens, wird von Protesten erschüttert, die am Sonntag in der Provinz nach einer Erhöhung der Gaspreise ausbrachen und sich dann auf andere Städte und vor allem auf die Wirtschaftsmetropole Almaty ausbreiteten, wo die Proteste in chaotische und tödliche Unruhen umschlugen.

Laut Tokajew wurde Almaty von "20.000 Banditen" mit einem "klaren Plan, gut koordinierten Aktionen und einem hohen Grad an Kampfbereitschaft" angegriffen. Seiner Ansicht nach "sind es die freien Medien und einige Personen im Ausland, die die Rolle des Anstifters" dieser Krise spielen.

Ein Kontingent von Truppen aus Russland und anderen mit Moskau verbündeten Ländern traf am Donnerstag in Kasachstan ein, um die Machthaber zu unterstützen, indem sie strategische Gebäude schützen und die Ordnungskräfte unterstützen.

Herr Tokajew bedankte sich am Freitag herzlich beim russischen Präsidenten Wladimir Putin dafür, der "sehr schnell" auf sein Hilfegesuch reagiert habe.