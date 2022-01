Kate wird 40: Palast veröffentlicht Porträts der Herzogin von Cambridge

Zum 40. Geburststag von Kate Middleton hat das britische Königshaus drei Porträtfotografien der Herzogin von Cambridge veröffentlicht. Die Bilder sollen zunächst in verschiedenen Teilen des Landes ausgestellt werden, bevor sie in der National Portrait Gallery in London bei deren Wiedereröffnung im kommenden Jahr gezeigt werden.

Kate liegt derzeit auf der Royal-Beliebtheitsskala auf Platz 3 hinter Queen Elizabeth II. (95) und ihrem Mann Prinz William (39).