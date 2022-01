Ein Gericht in Myanmar hat die ehemalige De-Facto-Regierungschefin und Demokratieikone Aung San Suu Kyi am Montag wegen des Besitzes von Walkie-Talkies und Verstößen gegen ein Telekommunikations- sowie Import-Export-Gesetz zu weiteren vier Jahren Gefängnis verurteilt.

Die 76-Jährige war bereits am 6. Dezember in zwei anderen Anklagepunkten schuldig gesprochen und zunächst zu vier Jahren Haft verurteilt worden, die hatte die Militärjunta hatte die Gefängnisstrafe jedoch danach auf zwei Jahre verkürzt.

Nach dem Militärputsch im vergangenen Februar hatte die Junta zahlreiche Vorwürfe gegen die 76-Jährige erhoben. Suu Kyi weist diese zurück. Insgesamt droht ihr jahrzehntelange Haft.

Beobachter und Menschenrechtsexperten sprechen von einem Schauprozess und vermuten, dass die Junta die beliebte Politikerin auf diese Weise langfristig zum Schweigen bringen will. Der Prozess hatte Mitte Juni in der Hauptstadt Naypyidaw begonnen. Er findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt - auch Journalisten sind im Gericht in der Hauptstadt Naypyidaw nicht zugelassen.

Suu Kyi hatte bereits in der Vergangenheit insgesamt 15 Jahre unter Hausarrest gestanden. 2016 wurde sie faktische Regierungschefin.

Seit dem Umsturz versinkt das südostasiatische Krisenland im Chaos. Die Junta unterdrückt jeden Widerstand mit brutaler Gewalt. Bei Protesten gegen die neuen Machthaber sind nach Angaben der Gefangenenhilfsorganisation AAPP bereits mehr als 1300 Menschen getötet und rund 11 000 festgenommen worden.