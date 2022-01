Hätten Sie's gewusst? Zypern ist nur bei Strandurlaubern, sondern auch Snowboardern und Skifahrern gefragt, wegen der ziemlich umfassenden Mischung: Sonne, Strand und Schnee.

Nach der ersten großen Kaltfront des Jahres herrschen derzeit exzellente Schneeverhältnisse auf der Mittelmeerinsel.

Das Troodos-Massiv auf der Westseite der Insel mit dem beeindruckenden, fast 2000 (1951) Meter hohen Berg Olympos, verfügt über vier Skilifte, es sind die südlichsten Europas.

Die Pisten sind passenderweise nach den griechischen Gottheiten Aphrodite, Zeus, Hermes und Hera benannt und normalerweise von Anfang Januar bis Ende März täglich ab 9 Uhr geöffnet.

Sogar einen internationalen Skiwettbewerb gibt es einmal im Jahr vom zypriotischen Skiverband organisiert - einen Slalom auf der Nordseite des Olympos.

Skifahren ist in der Gegend seit über 85 Jahren beliebt. Die ersten Skiabfahrten wurden gab es in 1930er-Jahren, der erste Skilift wurde 1947 in Betrieb genommen.