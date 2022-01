Weniger Teilnehmer bei Corona-Demo in Wien

In der österreichischen Hauptstadt Wien haben erneut zahlreiche Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Insgsamt waren 22 Kundgebungen angemeldet. Eintausend Polizisten waren im Einsatz. Bei vereinzelten Zwischenfällen setzte die Polizei Pfefferspray ein. Drei Menschen wurden festgenommen. Die Zahl der Teilnehmer war nach offiziellen Angaben geringer als zuletzt.

Die Regierung in Wien hat neue Regeln beschlossen, die ab 5. Februar gelten. So dürfen Restaurants zwei Stunden länger öffnen, nämlich bis Mitternacht. Ab 12. Februar ist ein Nachweis, dass man geimpft oder genesen ist, in vielen Geschäften nicht mehr nötig. Eine Woche später dann auch nicht mehr in Restaurants.

Russland ruft Jugendliche zum Impfen auf

Russland meldet einen neuen Rekord bei den Neuinfektionen. Über 100.000 Menschen hätten sich angesteckt, so die Behörden. So eine hohe Zahl habe es noch nie während der Pandemie gegeben. Besonders Kinder sind in der aktuellen Welle betroffen. Chefärztin Elena Makeeva sagte: “Die Hälfte aller Kinder im Krankenhaus sind zwischen 0 und vier Jahren alt. Sie haben meistens hohes Fieber, aber das geht nach zwei bis drei Tagen vorbei. Sie haben praktisch nie Atemprobleme.” Viele Schulen mit besonders hohen Inzidenzen sind dazu übergegangen, die Präsenzpflicht aufzuheben. Die Regierung versucht gezielt, 12 - 17 Jahre alte Jugendliche anzusprechen und von der Impfung zu überzeugen.