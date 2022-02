Russland bestreitet Eindringen in britischen Luftraum

Vier russische Kampfjets sind über britischem Hoheitsgebiet gesichtet worden. Jets der britischen Luftwaffe fingen die russischen Flieger ab und begleiteten sie, bis sie den britischen Luftraum verließen. Es soll sich um Aufklärungsflugzeuge vom Typ TU-142 gehandelt haben. Das Verteidigungsministerium in Moskau gab an, die Flugzeuge seien zu keiner Zeit in britischem Luftraum gewesen.