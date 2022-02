Die australische Regierung hat Koalas an der Ostküste des Landes als gefährdet eingestuft. Den Tieren machen Buschfeuer, Dürren und Krankheiten zu schaffen. Außerdem schränkt der Mensch den Lebensraum der Koalas immer weiter ein.

Wissenschaftlern zufolge haben sich die Populationen an der Ostküste in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich verkleinert. Die Art laufe Gefahr, in Zukunft vom Aussterben bedroht zu werden.