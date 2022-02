Sirenengeheul in Kiew: Viele Menschen fliehen aus der Stadt

no comment

Sirenengeheul in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Medienberichten zufolge waren in mehreren Städten des Landes und auch in der Nähe der Hauptstadt Explosionen zu hören. Unklar bleibt deren Herkunft.

Unter den Menschen machte sich Panik breit. Viele Einwohner wollten fluchtartig die Stadt verlassen.

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs sind im Land mindestens sechs Flugplätze im Land angegriffen worden, darunter Boryspil, das etwa 30 Kilometer von Kiew entfernt liegt.