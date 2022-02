🌎 Guten Abend!

🔴 Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Armee der Ukraine zum Putsch aufgerufen. Mit Militärs könne er besser verhandeln als mit den "Drogenabhängigen und Neonazis" in der aktuellen Regierung in Kiew. Gleichzeitig dauern die Kämpfe in der Ukraine an - offenbar gibt es viele Tote, doch genaue Zahlen liegen bisher nicht vor.

🇺🇦 Das sagen die Leute in der ukrainischen Hauptstadt, die die Nacht in Luftschutzbunkern - in Metro-Stationen oder Parkhäusern - verbringen mussten. Unsere Korrespondentin in Kiew hat sie befragt.

👧🏻 Vor den Kämpfen in der Ukraine sind Tausende Menschen in die Nachbarländer geflohen. Weiterhin sind auch innerhalb der Ukraine viele Menschen auf der Flucht.

😷 Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat erklärt, was er von Wladimir Putin hält - und er hat sich zur Corona-Lage geäußert.

🎬 Schauspieler und Filmemacher Sean Penn ist zur Zeit in der Ukraine - was er dort vorhat, erfahren Sie hier.

❤️ Wir wünschen Ihnen alles Gute in diesen schweren Zeiten! @euronewsde