Am Tag drei der russischen Invasion in der Ukraine gingen die Kämpfe um die Hauptstadt Kiew und viele andere Städte weiter – um Kiews Satellitenstädte wurde die ganze Nacht gekämpft.

Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte am späten Vormittag, dass Kiew und die wichtigsten Städte rund um die Hauptstadt von ukrainischen Truppen kontrolliert würden. Er wollte mit mehreren Videobotschaften zeigen, dass er die Hauptstadt Kiew nicht verlassen hat. Und rief seine Landsleute auf, die Ukraine zu verteidigen.

Auf Russisch sagte er:

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine:

„Jeder Ukrainer muss sich Eines merken – wenn Sie die Besatzer stoppen und zerstören können – tun Sie es. Jeder, der in die Ukraine zurückkehren kann, kehre zurück, um die Ukraine zu verteidigen. Und dann werden wir eine Menge Arbeit haben, um sie wieder aufzubauen.

Jeder, der die Ukraine im Ausland verteidigen kann - machen! Zielstrebig, gemeinsam, kontinuierlich. Alle Freunde der Ukraine, die beim Verteidigen mitmachen können – kommen Sie – wir geben Ihnen Waffen.“

APPELL AN RUSSEN

Der ukrainische Präsident rief die Russen auf, sich zu Wort zu melden und dankte denen, die es bereits getan haben.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine:

„Jetzt möchte ich, dass mir wirklich jeder in Russland zuhört. Tausende Opfer, hunderte Gefangene, die einfach nicht verstehen können, warum sie in die Ukraine geschickt wurden - in die Ukraine geschickt, um zu sterben, um andere zu töten. Je früher Sie Ihrer Regierung beibringen, dass der Krieg sofort aufhören muss, desto mehr von Ihren Leuten werden am Leben bleiben."

Früh am Morgen veröffentlichte Selenskyj ein weiteres Video, um zu zeigen, dass er in Kiew ist und nicht weg, wie es in einigen Fake News geheißen habe...

Wolodymyr Oleksandrowytsch Selenskyj ist ein ehemaliger ukrainischer Schauspieler, Regisseur und seit dem 20. Mai 2019 der sechste Präsident der Ukraine. Er kam in der Industriestadt Krywyj Rih im Südosten der damals noch sowjetischen Ukraine in einer russischsprachigen jüdischen Familie zur Welt.

su mit dpa