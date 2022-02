UPDATE - Russlands Krieg in der Ukraine: "Dürfen Kiew nicht verlieren"

+++ Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen über den Einmarsch Russlands in die Ukraine auch weiter unten im Ticker +++

Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj warnte am späten Freitagabend vor einem Sturm der russischen Truppen auf die Hauptstadt Kiew in der Nacht. Das erklärte der Staatschef in einer Ansprache. Selenskyj stimmte die Bürgerinnen und Bürger auf eine harte Nacht ein und sagte kämpferisch: "Wir dürfen Kiew nicht verlieren."

Am Abend gab es zahlreiche Berichte von Explosionen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Auch Bürgermeister Klitschko meldete Detonationen in der Nähe eines Kraftwerks. Schon die Nacht auf Freitag und Tag 2 des Kriegs hatten viele Menschen in Luftschutzräumen - vor allem in U-Bahn-Stationen oder Kellern - verbracht.

Putin ruft die Armee der Ukraine zum Putsch auf

In einer Rede hatte Russlands Präsident Wladimir Putin, die ukrainische Armee dazu aufgerufen, die Macht zu übernehmen. Es sei für den Kreml viel leichter mit Militärs zu verhandeln als mit der aktuellen Regierung aus "Drogenabhängigen und Neonazis", sagte Putin.

Beobachter gehen davon aus, dass der Kreml in Kiew den Präsidenten stürzen eine Marionetten-Regierung einsetzen will.

Wegen des Kriegs gegen die Ukraine schließt die EBU Russland vom Eurovision Song Contest - kurz ESC - aus, der im Mai in Italien stattfindet.

EU-Sanktionen gegen Putin und Lawrow

Die 27 EU-Staaten wollen die Vermögen von Präsident Wladimir Putin und seinem langjährigen Außenminister Sergei Lawrow einfrieren. Das berichten Quellen aus Brüssel laut der Nachrichtenagentur AFP.

Der russische Präsident war zuvor nicht persönlich von Sanktionen betroffen, aber aus seinem Umfeld waren mehrere Oligarchen, die mit Putin befreundet sind, mit internationalen Strafen belegt worden. Wie hoch das Vermögen des Staatschefs wirklich ist, ist schwer abzuschätzen. Für Aufsehen hatte die Reportage von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny über den Palast von Wladimir Putin gesorgt.

Russland ist nach Kremlangaben bereit zu Friedensverhandlungen mit der Ukraine. Moskau könne eine russische Delegation zu Gesprächen in die belarussische Hauptstadt Minsk zu schicken, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte das Angebot für ein Treffen dem russischen Staatschef Wladimir Putin zweimal unterbreitet.

Allerdings hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow zuvor klargestellt, unter welchen Bedingungen für den Kreml Verhandlungen infrage kommen können: "Wir sind jederzeit zu Verhandlungen bereit, sobald die ukrainischen Streitkräfte auf unsere Aufforderung reagieren und ihre Waffen niederlegen." Die russischen Truppen würden die Ukraine von "Unterdrückung" befreien wollen, fügt er hinzu.