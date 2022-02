Was will Putin? Nukleare Abschreckung und Gespräche mit der Ukraine

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die nuklearen "Abschreckungskräfte" seins Landes in höchste Alarmbereitschaft versetzen lassen - mit Verweis auf die aggressive Haltung des Westens.

Die Spannungen zwischen Moskau und der westlichen Welt haben sich an diesem Wochenende weiter verschärft. Am späten Freitagabend hatten die USA, die EU-Kommission, Deutschland und andere Länder die größten russischen Banken vom Bezahlsystem SWIFT ausgeschlossen.

"Abschreckungskräfte im Kampfmodus"

Putin erklärte, er befehle dem Verteidigungsminister und dem Generalstabschef der russischen Streitkräfte, die Abschreckungskräfte der russischen Armee in den "Kampfmodus" zu versetzen.

In Gomel, an der Grenze zwischen der Ukraine und Belarus, ist eine russiche Delegation für Gespräche eingetroffen. Das Büro des Präsidenten der Ukraine bestätigte die Bereitschaft zu Verhandlungen. Zunächst hatte Wolodymyr Selenskyj keine Verhandungen in Belarus führen wollen, weil die russischen Truppen dort die Angriffe auf die Ukraine vorbereitet hatten.

Ein Termin für die Verhandlungen in Belarus stand zunächst aber nicht fest.