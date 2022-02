UPDATE Krieg in Ukraine: Russische Truppen in 2.größter Stadt Charkiw

+++ Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen über den Einmarsch Russlands in die Ukraine auch weiter unten im Ticker +++

Das ukrainische Innenministerium und die russische Agentur Interfax bestätigen an diesem Sonntag einen Raketenangriff auf einen Vorort von Kiew. Es gibt Videos aus Troyeshchyna (im Ticker weiter unten), auf denen zerstörte Autos und aufsteigender Rauch zu sehen sind.

In einem anderen Vorort, in Vasylkiv, brennt nach einem Raketenangriff ein Öl-Depot.

Brennende Pipeline bei Charkiw

Umkämpft ist die Stadt Charkiw, eine Stadt mit mehr als 1,5 Millionen Einwohnern, der zweitgrößten des Landes im Osten der Ukraine. Dort sind russische Truppen in der Stadt. Und es wurde eine Öl-Pipeline zerstört, was einen Brand ausgelöst hat.

Nach der Explosion wurden giftigen Dämpfe auch in der ukrainischen Hauptstadt befürchtet. Die Behörden in Kiew riefen die Menschen dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten.

Ansonsten blieb es in Kiew in der Nacht und am Sonntagmorgen relativ ruhig. Die Hauptstadt ist weiterhin unter Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte, sagte der stellvertretende Bürgermeister Mykola Povoroznyk.

Putin dankt seinen Truppen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat an diesem Sonntag den Spezialeinheiten des Landes gedankt, die in der Ukraine "heldenhaft ihre militärische Pflicht erfüllen".

In der Fernsehansprache, die auch auf der Website des Kremls veröffentlicht wurde, würdigte Putin ihren "tadellosen Dienst im Namen des russischen Volkes und unseres großen Vaterlandes".

Allerdings gehen viele Beobachter davon aus, dass die russischen Truppen in der Ukraine auf mehr Widerstand treffen als vom Kreml geplant war.

In den sozialen Medien werden Videos geteilt, in den russische Panzer wegen fehlenden Treibstoffs nicht mehr weiterfahren können. Auch Aufnahmen von festgenommenen Soldaten machen die Runde.

In Russland wurde der Zugang zum Internet - vor allem auf Facebook - beschränkt.

Moskau schickt Delegation für Gespräche nach Belarus

Die Regierung in Moskau gab bekannt, russische Delegierte seien zu Friedensgesprächen mit der Ukraine in Belarus eingetroffen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensyj erklärte, er sei zu Gesprächen bereit, lehnte jedoch das Angebot ab, diese in Belarus abzuhalten, da von dort aus die Invasion auf sein Land vorbereitet worden war.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft auf Kämpfer aus dem Ausland, die die ukrainische Armee gegen den russischen Angriff unterstützen sollen.

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew gilt eine Ausgangssperre bis Montagmorgen. Wer sich dennoch draußen aufhält, könnte für einen Saboteur gehalten werden. Es hatte besonders am Samstagmorgen Angriffe gegeben. Dabei war ein Hochhaus getroffen worden, das nicht komplett evakuiert worden war.