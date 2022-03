no comment

Sie sind schon seit 22 Jahren zusammen und haben eine 18 Jahre alte Tochter. Lesia Ivashchenko und Valerii Fylymonov haben sich jetzt geheiratet - in Uniform und an der Front. Die Braut erklärte: "Natürlich bin ich glücklich. Zuallererst bin ich glücklich, dass wir leben, dass dieser Tag begonnen hat, dass mein Mann lebt und bei mir ist. Und wir haben beschlossen - wer weiß, was morgen ist -, dass wir vor dem Staat und vor Gott heiraten sollten. Wir haben eine erwachsene Tochter, und ich glaube, sie ist glücklich, dass wir es endlich getan haben."

Nach Beginn der russischen Invasion hatte Lesia ihren Job aufgegeben und sich den territorialen Verteidigungskräften angeschlossen, um ihren Bezirk am Rande von Kiew zu verteidigen. Ihr Mann ist an einem anderswo im Einsatz: "Es ist das erste Mal, dass ich meinen Mann seit Beginn des Krieges sehe, wir dienen an verschiedenen Orten."

Dass die Familie bei der Eheschließung nicht mit dabei war, bedauert Lesia. Aber immerhin fand eine Zeremonie statt.

Zur Hochzeit kam der Bürgermeister der Hauptstadt Vitali Klitschko mit seinem Bruder Wladimir vorbei, um den Brautleuten zu gratulieren.

Und die Frischvermählte vertritt den Kampfesmut und Siegeswillen der Ukrainerinnen und Ukrainer. Sie sagt: "Ich weiß, dass wir gewinnen werden, ich glaube es nicht nur, ich weiß es einfach."