Charkiw ist eine Großstadt im Osten der Ukraine nahe der Grenze zu Russland und wurde als eine der ersten Städte bombardiert. Hier beschreibt Inna den Schrecken der Bomben, die Sorge um Lebensmittel und was sie danach zusammen mit ihrer 16-jährigen Tochter erlebt hat.

"Für uns hat alles so angefangen: Wir schliefen ruhig und friedlich. Ich ging um fünf Uhr morgens ins Bett, und dann kam meine Tochter in mein Zimmer: "Mama, ich habe Angst!" Sie hörte die ersten Explosionen und wurde wach. Sie schaute irgendwo auf Telegram nach, und hat gelesen, dass der Krieg begonnen hatte. Sie rannte und schrie: "Krieg!"

Was sollte ich tun? Anziehen? Weglaufen? Wohin? Inna Sie lebte mit ihrer schulpflichtigen Tochter in Charkiw

"Ich bin unter Schock aufgestanden. Was sollte ich tun? Anziehen? Weglaufen? Wohin? Wie? Wie soll ich damit leben? Alles ist unklar. Dann höre ich Explosionen."

"Das erste, was wir taten, war, mit zitternden Händen Dinge zusammenzusuchen, ohne recht zu verstehen, was wir brauchen und warum. Wir sitzen zu Hause, zitternd. Die Explosionen gehen weiter. Wir sind zum Laden gerannt, weil wir zwei Katzen haben, und wenn der Krieg begonnen hat, womit sollen wir die Katzen füttern?"

"Die Warteschlangen sind enorm. Als wir reinkamen, waren die Regale im Supermarkt bereits leer: keine Konserven, kein Eintopf, nichts, womit man sich eindecken konnte."

"In einer solchen Situation weiß man nicht genau, was man mitnehmen soll. Wir nahmen zwei Packungen Milch, eine Packung Reis, so viel wir tragen konnten, Mandarinen, Wasser."

In einem kleinen Laden in Charkiw am 8. März 2022 AFP

"Die nächste Nacht war die Hölle. Es fühlte sich an, als ob sie mit allen Waffen, die es gibt, auf uns schießen würden. Das war wirklich beängstigend."

"Du verstehst nicht: Greifen sie dich an oder sind es unsere Kämpfer, die versuchen, sich zu wehren, zu verteidigen, sie nicht in die Stadt zu lassen? Wir wissen nicht, was vor sich geht. Wir hören laute Schüsse aus schweren Gewehren. Ich verstehe, dass das keine Maschinenpistolen sind."

"Mir war klar, dass es sich um Grads (Anmerk. der Red - das sind Raketenwerfer russischer Bauart) handelte. Es war so beängstigend! Wir haben nicht geschlafen."

Wenn es vorbei ist, denkt man 'Gott sei Dank, puh! Diesmal bist du verschont geblieben.' Inna nach einem Raketenangriff Sie war mit ihrer Tochter in Charkiw, als die Stadt angegriffen wurde

"Wenn so ein Koloss auf dich zufliegt, verstehst du nicht, was es ist. Vielleicht ist er 100, 200 oder 500 Meter entfernt, aber das Geräusch ist so laut, dass es scheint, er sei direkt über deinem Kopf. Meine Tochter und ich haben uns buchstäblich zu einer Art Faust zusammengerollt, wir hielten uns an den Händen, so gut wir konnten, und machten aus irgendeinem Grund die Augen zu."

"Dann, wenn es vorbei ist, denkt man 'Gott sei Dank, puh! Diesmal bist du verschont geblieben.' Aber man versteht, dass sie trotzdem irgendwo explodiert ist."

"Am nächsten Tag hatten wir keine Heizung in der Wohnung und das Licht ging aus. Die Temperatur in der Wohnung sank rapide (draußen war es etwa null Grad)."

"Ich fühlte mich wirklich schlecht. Ich erinnerte mich an einige Gebete, obwohl ich nicht daran glaubte, dass es etwas bringen würde. Ich wandte mich an den Himmel, ich weiß nicht einmal, warum."

"Am nächsten Tag stellten wir fest, dass wir kein Jod, keine Beruhigungsmittel und keine Herzmedikamente hatten. Wir rannten zur Apotheke, um das Nötigste zu kaufen, und in einen Supermarkt, weil wir wussten, dass wir ohne Strom nicht lange überleben würden. Ich habe den Kühlschrank einen Tag lang nicht geöffnet, um wenigstens etwas zu retten, was drin war."

"Wir standen anderthalb Stunden vor der Apotheke, die andere Warteschlange dauerte noch mal zwei Stunden. Und dann gab es wieder Granatenangriffe."

"Wir haben überhaupt keinen Alarm gehört - in Saltovka (ein Viertel am Stadtrand von Charkiw), näher an der Grenze, an Belgorod."

"Es gab keinen Schutzraum, nur die Metrostation Geroev Truda, die letzte Station in Saltovka, zu der man etwa 15 Minuten laufen musste. Sie ist offen gebaut, das heißt, es ist eine nicht sehr tiefe U-Bahn. Es war sehr beängstigend, dorthin zu laufen und zu merken, dass es auch dort nicht so sicher ist."

"Wir gingen dann in den Keller unseres Hauses hinunter. Das Haus hat sechs Eingänge. Der Eingang zum Keller ist winzig: Ich konnte nur hineingehen, indem ich mich bückte. Es ist nur ein feuchter, dunkler Raum. Es gibt kein Licht, gar nichts. Wenn die Explosion den Eingang zuschüttet, wird dich dort niemand finden, es wird ein Grab sein."

"Wir sind da nicht runtergegangen. Wir haben eine Wohnung im Erdgeschoss, gegenüber einem neunstöckigen Gebäude, dort sind wir irgendwie geschützt."

"Danach sind wir nicht mehr einkaufen gegangen. Diese Salven, diese Schießerei hat den ganzen Tag nicht aufgehört. Wir saßen einen Tag lang ohne Heizung da, dann fing das Wasser an, sich ein wenig zu erwärmen. Einen Tag später wurde auch das Licht wiederhergestellt, aber es war unmöglich, Heizungen und Geräte gleichzeitig einzuschalten."

"Ich verstand, dass meine Tochter und ich maximal Lebensmittel für eine Woche hatten."

"Morgens ruft eine Nachbarin: 'Inna, brauchst du Brot? Komm, hier an der Ecke haben sie Brot gebracht, aber die Schlange ist lang, sie geben zwei Brote. Komm schnell! Ich habe mich für dich angestellt'."

"Ich fing an, mich fertig zu machen, und dann wieder diese sehr lauten Explosionen. Eigentlich weiß man nicht genau, ob es in der Nähe ist oder weit genug weg, so dass man noch Zeit hat, Brot zu holen. Ich bin nicht gegangen."

"Und plötzlich erinnere ich mich daran, dass ich aus alten Zeiten eine Flasche Wodka hatte. Ich nahm diesen Wodka heraus, stellte ihn neben mich und dachte, wenn ich mich verletze oder etwas passiert, habe ich Wodka als Rettung oder um Wunden zu behandeln."

Eine Klassenkameradin ruft meine Tochter an und sagt: 'Ich fahre morgen weg, einer meiner Verwandten wird mich zum Bahnhof bringen. Komm mit mir, im Auto ist noch Platz.' Inna Sie lebte mit ihrer Tochter in Charkiw

"Am Dienstag ruft eine Klassenkameradin meine Tochter an und sagt: 'Ich fahre morgen weg, einer meiner Verwandten wird mich zum Bahnhof bringen. Komm mit mir, im Auto ist noch Platz.'"

"Am Abend haben wir alle nicht verderblichen Lebensmittel eingepackt, die zwei Katzen in einen Transportkorb gesteckt (in eine Tüte, in die wir einfach Löcher machten). Und da waren wir nun - mit zwei Katzen, mit zwei Rucksäcken auf den Schultern und einem Koffer. Mehr konnten wir nicht mitnehmen."

Die Stille und das Krächzen der Krähen sind unheimlich. Inna Nach Bombardierungen von Charkiw

"Am Morgen holten sie uns ab. Wir gehen auf die Straße, und die Atmosphäre ist unbeschreiblich. Es fahren kaum Autos, nichts tut sich. Die Menschen, die draußen sind, gehen sehr schnell, leise, geräuschlos. Wir hatten einfach Glück, dass in diesem Moment keine Bomben fielen."

"Und wenn man auf die Straße geht, sind die Stille und das Krächzen der Krähen unheimlich. Wir eilten zu diesem Auto (es konnte nicht in den Hof fahren). Wir sahen, dass es wieder eine Schlange für Brot gab. Ich glaube, sie schauten uns neidisch an. Aber wir stürzten uns in dieses Auto, meine Tochter und ich und ein Klassenkamerad. Es war sehr beängstigend, weil man weiß, dass man hier wenigstens eine Art von Schutz hat. Was kommt jetzt?"

"Wir kamen am Bahnhof an, in der Hoffnung, dass es nun auf eine sehr schnell in den Westen gehen würden. Unser 'Kampf' der Reise würde noch einen weiteren Tag dauern."

"Wir haben noch nie so viele Menschen gesehen. Da waren unglaublich viele ausländische Studierende. Sie wurden wahrscheinlich mit Bussen gebracht. Es gab eine große Anzahl von Frauen mit Kindern. Ihre Ehemänner standen hinter ihnen."

"Die Züge wurden regelrecht gestürmt. Die Leute waren in Panik, schubsten ihre Kinder, gaben die Kinder über Köpfe weiter. Meine Tochter ist 16 Jahre alt, es ist in der elften Klasse. Uns wurde gesagt: 'Tut mir leid, sie ist kein Kind'. Wir konnten nicht mit."

"Wir waren erschöpft. Dann sehen wir irgendwo eine Menschenmenge rennen. Wohin rennst du? Jemand rief: 'Zug nach Lviv'. Die Menge rennt zum Zug, um irgendwohin zu fahren, und wir auch. Aber wir haben Rucksäcke, einen Koffer, zwei Katzen."

"Am Ende des Tages hatten wir es nicht in einen Zug geschafft. Uns war klar, dass es das war. Dann hörte man schwere Schüsse und wir rannten in wilder Angst in die U-Bahn."

"Wir verbrachten die Nacht in der U-Bahn. Es war eine ziemlich tiefe Station. Es gab Wasser aus einem Schlauch. Ich hatte einen schrecklich trockenen Mund, wir hatten nichts gegessen, weil es unmöglich war, und die Nerven ließen es nicht zu. Man fing an, etwas zu essen und musste sich übergeben."

"Die meisten in der U-Bahn-Station hatten eine Decke. Wir verbrachten die Nacht auf dem Boden, ohne eine Decke. Aber, um ehrlich zu sein, war es die erste Nacht, in der wir nicht vor Angst zitterten, in der Seele war es mehr oder weniger ruhig mit dem Gefühl, dass heute keine Granate auf uns fallen würde."

"Wir schliefen etwa eine Stunde lang. Um vier Uhr gingen wir wieder zum Bahnhof, es sollte ein Zug von Charkiw nach Lwiw (Lemberg) gehen. Wir standen bis sechs Uhr, der Zug kam nicht. Wir kehrten in die U-Bahn zurück und schliefen ein oder zwei Stunden."

Als der Zug kam, war das eine Art unwirkliches Glück. Inna Sie ist mit ihrer Tochter aus Charkiw geflohen

"Am nächsten Tag erschien Gott sei Dank die Polizei am Bahnhof und es herrschte zumindest etwas Ordnung."

"Am zweiten Tag hatten wir einfach Glück. Der Bahnhofsangestellte sagte: 'Wartet nicht hier, dieser Zug wird nicht so bald abfahren. Bahnsteig 1 wird der erste sein, dann ab Bahnsteig 4.'"

"Wir rannten zum Bahnsteig, aber der war bereits überfüllt und niemand durfte hinein. Wir rannten zum Bahnsteig 4. Dort waren weniger Leute. Die Leute blieben hartnäckig dort stehen."

"Als der Zug kam, war das eine Art unwirkliches Glück. Als er anhielt, waren die Türen direkt vor uns. Ich hielt mich mit einer Hand am Griff fest, um in den Waggon zu gelangen; mit der anderen hielt ich die Menschenmenge zurück und schob dann die Mädchen an Bord. Sie halfen mir, unseren Koffer an Bord zu ziehen, und wir waren unter den Ersten, die in den Waggon stiegen."

"Wir reisten nach Lwiw. Im Waggon war 50° C. Später habe ich herausgefunden, dass 500 Menschen darin saßen. In einem Abteil saßen 17 Personen."

Kinder in einem Zug ohne Heizung von Charkiw nach Lwiw AP Photo

"Die Frauen saßen auf dem Boden und hielten ihre Kinder. Die Kinder schliefen die ganze Nacht so. Nur die im zweiten Abteil konnten sich hinlegen und schlafen. Ich habe meine Mädchen dort hineingestopft, da waren die Sachen von anderen Leuten und sie lagen irgendwie dazwischen."

"Die Frauen saßen auf dem Boden und hielten die Kinder. So haben die Kinder die ganze Nacht geschlafen."

"Es war wirklich sehr heiß, es gab keine Luft, die Fenster waren [...] nicht zu öffnen. Meine Tochter hat sich schlecht gefühlt, ich habe ihr gesagt: 'Gieß dir Wasser ins Gesicht denn man kann nirgendwo aussteigen'."

"Wir fuhren bei völligem Stromausfall. Alle sollten ihre Telefone ausschalten, das Navigationssystem ausschalten, alles ausschalten. Wir saßen in völliger Dunkelheit, man konnte nicht auf das Telefon schauen."

"Aber selbst dann, trotz der vielen Menschen - und der Hunde und Katzen - hielten alle zusammen. Es gab keine großen Probleme, alle waren verständnisvoll. Alle waren verängstigt."

"Es dauerte 24 Stunden, um Lwiw zu erreichen, mit Wartezeiten."

"Wir reisten nach Lwiw, um nach Uschgorod (eine Stadt in der Ukraine nahe der Grenze zur Slowakei) und dann in die Slowakei zu fahren, um bei Verwandten unterzukommen. Aber wir merkten bald, dass es schwierig werden würde. Während wir von Charkiw nach Lwiw umsonst fahren konnten, mussten wir hier Fahrkarten kaufen. Die Schlangen am Fahrkartenschalter waren kilometerlang und es gab keine Möglichkeit, nach Uschgorod zu gelangen."

"Draußen schneite es. Wir begannen, nach anderen Möglichkeiten, nach Uschgorod zu kommen, zu suchen."

"Ich fand einen Minibus, aber der war schon voll, und für einen weiteren Minibus musste man Schlange stehen. Keiner weiß, wann der nächste Bus kommt. Niemand weiß, wie man nach Uschgorod kommt."

"Ich frage die Taxifahrer am Bahnhof: 'Was kostet eine Fahrt zu dritt?'

'Zweitausend Hrywnja pro Person.' (Anmerk. der Red: 2.000 Hrywnja sind etwa 60 Euro.)

"Wir haben bezahlt und sind losgefahren. Dann kamen wir Gott sei Dank sicher in Uschgorod an."