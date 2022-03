🙂 Guten Abend!

🔴 An Tag 21 des Krieges in der Ukraine war Präsident Wolodymyr Selenskyj dem US-Kongress zugeschaltet. Während Russland weiter ukrainische Städte bombardiert, will Moskau eine neutrale Ukraine "nach dem Vorbild von Österreich oder Schweden". Das hat Putin-Sprecher Dmitry Peskow bestätigt.

💥 Es geht ums Geld: Zehtntausende Kämpfer aus Syrien wollen offenbar in der Ukraine kämpfen - vor allem für Russland.

🌎 Was Wolodymyr Selenskyj zu sagen hatte - an die Adresse von Joe Biden und der US-Abgeordneten.

🇹🇷 Die Türkei sorgt sich um die ausbleibenden Touristinnen und Touristen - aus Russland und aus der Ukraine. Ob die noch zusammen in einem Bus sitzen können, fragt sich ein Mann in Antalya.

😷 Was nun? So schlimm ist die Corona-Lage derzeit in Österreich und in Deutschland.

🇯🇵 Angst um Fukushima: in Japan hat sich ein schweres Erdbeben ereignet - in Teilen von Tokio ist der Strom ausgefallen.

☀️🦭 Zur Entspannung schicken wir Ihnen noch ein Video von einem Walross beim Sonnenbad...

