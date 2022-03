🙂 Hallo!

💥 Ein historischer Tag mit einem NATO-, einem G7- und einem EU-Gipfel. An diesem Donnerstag gibt es seit einem in Monat Krieg, nachdem Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert ist. Heute gibt es gleich 3 Gipfeltreffen mit Joe Biden in Brüssel.

🇷🇺🇺🇦 Russlands Truppen seien demoralisiert und bei Kiew schon zurückgedrängt, das verlautet nicht nur von der ukrainischen Seite, sonder das ist die Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums - doch russische Einheiten haben ein ukrainisches Landungsschiff versenkt.

👮🏼 Viele gehen, manche bleiben in Russland - so lebt es sich jetzt als Expat in Moskau.

😷 Neuer Höchstwert der Corona-Ansteckungen in Deutschland. In vielen Krankenhäusern ist die Situation extrem angespannt, weil sich vielerorts viele Beschäftigte infiziert haben.

🖤 Schock in der Schweiz: eine fünfköpfige Familie stürzt in Montreux aus dem 7. Stock. Offenbar aus Angst vor der Polizei.

🛒 Zahnbürste immer dabei, auch beim schnellen Einkauf im Supermarkt - das krasse Leben in China in der neuen Corona-Welle.

