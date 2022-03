Was weiß das russische Volk: Auch Google-Nachrichten blockiert

Vor einem Monat hat sich Präsident Putin am frühen Morgen an das Volk gewandt und den Beginn einer "besonderen Militäroperation" in der Ukraine angekündigt. Jetzt gibt es in Russland so gut wie keine unabhängigen Medien mehr, auch der Nachrichtendienst von Google ist blockiert. Die einzigen erlaubten Informationen stammen direkt vom Verteidigungsministerium oder den staatlichen Medien.

Den Russen wird gesagt, dass Moskau nur militärische Ziele angreift und dass Zivilisten von ukrainischen "Nationalisten" getötet und gefoltert würden. Diejenigen, die Nein zum Krieg sagen, werden als Vaterlandsverräter gebrandmarkt und viele haben das Land verlassen. Russland nennt die westlichen Sanktionen einen Wirtschaftskrieg und verspricht, ihn zu gewinnen. Die Lebensmittelpreise steigen; importierte Produkte verschwinden; und Analysten erwarten einen der größten Inflationsschocks seit Jahrzehnten. Als jüngsten Vergeltungsschlag will Präsident Putin Länder, die er "feindliche Nationen" nennt, zwingen, russisches Gas in Rubel zu bezahlen. Der Kreml hat bereits davor gewarnt, dass er eine weitere massive Wirtschaftswaffe einsetzen könnte, und zwar das Abdrehen des Gashahns für Europa.