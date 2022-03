Die südafrikanischen Pinguine sind erheblich vom Aussterben bedroht. Die Wissenschaftlerin Katta Ludynia von der Forschungsvereinigung Sanccob in Kapstadt sagte, von der zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorhandenen Anzahl an hiesigen Tieren sei nur zwei Prozent übrig. Es habe Millionen der Tiere in diesem Gebiet gegeben, 2021 zählte man noch 10 000 Pinguinpaare in Südafrika.