Wladimir Klitschko in Berlin - diese Fotos gehen viral

Der jüngere Bruder des Bürgermeisters von Kiew, der ehemalige Box-Weltmeister Wladimir Klitschko hat in Berlin neben Olaf Scholz die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, Wirtschaftsminister Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner und auch Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer getroffen. Nehammer war für Gespräche mit Bundeskanzler Olaf Scholz in der deutschen Hauptstadt.

Wladimir Klitschko dankte Deutschland und Österreich für die Unterstützung der Ukraine. Der 46-Jährige unterstrich aber auch, die Regierung in Kiew brauche mehr humanitäre und finanzielle Hilfe sowie weitere Waffenlieferungen.

Die Fotos, die die Abgeordnete Halyna Yanchenko, die Klitschko begleitete, von den Treffen in Berlin veröffentlicht hat, werden in den sozialen Medien vielfach geteilt. Die 33-jährige Yanchenko (links auf dem Foto) ist eine Anti-Korruptionsaktivistin, Mitglied von Wolodymyr Selenskyjs Partei "Diener des Volkes" und seit 2019 im Parlament in Kiew.

Der im ukrainischen Außenministerium tätige Oleksii Makeiev schreibt auf Twitter, es helfe, einen Schwergewichts-Champion im Team zu haben.

Vor dem Reichstag in Berlin hat Wladimir Klitschko an diesem Samstag ein Selfie-Video aufgenommen.

Auf Twitter schreibt er darüber "Danke deutsches Bruderland!"

Wladimir Klitschko mit Finanzminister Christian Lindner in Berlin

Wladimir Klitschko hat in der Ukraine Sportwissenschaft und Philosophie studiert. Als Schwergewichts-Boxer hatte er den Spitznahmen Dr. Steelhammer.