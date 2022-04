Wolodymyr Selenskyj spricht zum UN-Sicherheitsrat: "Es gibt Beweise für russische Kriegsverbrechen"

Russland spricht von einer Inszenierung, aber Volodymyr Zelenskiy behauptet, handfeste Beweise für angebliche Gräueltaten russischer Soldaten in Butscha zu haben. Heute Nachmittag wird er sich an den UN-Sicherheitsrat wenden, um seine Befürchtung zum Ausdruck zu bringen: Butscha ist womöglich nicht der schlimmste Fall in der Ukraine: "Es gibt bereits Informationen, dass die Zahl der Opfer der Besatzer in Borodjanka und einigen anderen befreiten Städten noch höher sein könnte. In vielen Dörfern der befreiten Bezirke der Regionen Kiew, Tschernihiw und Sumy haben die Besatzer Dinge getan, die die Einheimischen nicht einmal während der Nazi-Besatzung vor 80 Jahren erleben mussten."

Luftbilder zeigen das Ausmaß der Zerstörung durch die russische Invasion in der Stadt Stojanka nahe der Hauptstadt Kiew.

Bucha, Borodjanka, Mariupol, Stojanka... ein internationales Team von Experten wird in die Region entsandt, um die Abteilung für Kriegsverbrechen des Generalstaatsanwalts der Ukraine zu unterstützen. Nachdem US-Präsident Joe Biden erklärt hatte, dass Wladimir Putin wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt werden soll, haben sich die Vereinigten Staaten diesem Untersuchungsteam angeschlossen.