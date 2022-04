Johnny Depp und Amber Heard trafen am Dienstag in Fairfax, Virginia, vor Gericht ein.

Der Prozess um die Verleumdungsklage von Johnny Depp gegen seine Ex-Frau wird fortgesetzt, und der Star selbst trat im Laufe des Tages in den Zeugenstand.

Der "Fluch der Karibik"-Darsteller hat Heard vorgeworfen, ihn in einem Meinungsartikel, den sie 2018 für die Washington Post geschrieben hat, indirekt verleumdet zu haben. Heard bezeichnet sich in dem Artikel als "öffentliche Figur, die häuslichen Missbrauch verkörpert". Sie erwähnte Depp in dem Artikel nie namentlich, aber der Schauspieler und seine Anwälte sagen, dass es eine klare Anspielung auf Anschuldigungen sei, die Heard 2016 erhob, als sich das Paar scheiden ließ und sie eine einstweilige Verfügung gegen ihn beantragte.

Amber Heard bei Verleumdungsprozess Jim Watson/AP

Johnny Depp wies alle Anschuldigungen von Amber Heard zurück und sagte, dass die Vorwürfe seiner Ex-Frau abscheulich und nicht im Geringsten wahr wären. Nichts der gleichen sei jemals passiert, sagt der Schauspieler vor Gericht. Er habe in seinem Leben weder Heard jemals geschlagen, noch irgendeine andere Frau.

Depp bestreitet, Heard missbraucht zu haben, aber Heards Anwälte sagen, dass Beweise dafür vorliegen würden. Johnny Depps Zurückweisungen der Anschuldigungen würde es außerdem an Glaubwürdigkeit fehlen, so die Anwälte Heards, weil er häufig getrunken und Drogen genommen habe, bis zu dem Punkt von Blackouts, sodass er sich nicht mehr erinnere, was er tat.

Bislang haben Johnny Depps Freunde, Familie und Angestellte ausgesagt, dass Heard in der Beziehung der Aggressor war und ihn mehrfach körperlich angegriffen habe. Auch Heards ehemalige persönliche Assistentin sagte aus, Heard habe ihr in einem Wutanfall ins Gesicht gespuckt.

Johnny Depp bei Verleumdungsprozess Jim Watson/AP

In Anspielung auf den Niedergang seiner Karriere, seit Heard Missbrauchsvorwürfe gegen ihn erhob, sagte Johnny Depp: "Es waren sechs Jahre voller schwieriger Zeiten. Es ist sehr seltsam, wenn man an einem Tag sozusagen Cinderella ist und dann in 0,6 Sekunden Quasimodo."

Heards Anwälte, die ihre eigene Gegenklage gegen Depp eingereicht haben, sagen, dass nichts in dem Meinungsartikel von Amber Heard ihn verleumde. Sie sagen, dass die Missbrauchsvorwürfe wahr seien und dass der Schaden für Depps Ruf - der ihn aus dem lukrativen "Fluch der Karibik"-Filmfranchise vertrieben haben soll - von seinem eigenen schlechten Verhalten herrühre.

Depp fügte hinzu, er mache sich Sorgen um seine Kinder und die Menschen, die an ihn geglaubt haben.

"Ich bin besessen von der Wahrheit", sagte Depp. "Heute habe ich zum ersten Mal die Gelegenheit, über diesen Fall zu sprechen".

Depp beschrieb in dem Prozess auch seine Kindheit, in der er von seiner Mutter wiederholt körperlich misshandelt wurde. Offenbar wurde Johnny Depp mit Aschenbechern, Absatzschuhen oder Telefonen geschlagen.

Depps Aussage wird sich voraussichtlich bis Mittwoch hinziehen. Heard soll zu einem späteren Zeitpunkt des Prozesses aussagen.