Hunderte Menschen in Singapur halten am späten Montag eine Mahnwache bei Kerzenschein gegen die drohende Hinrichtung zweier wegen Drogendelikten verurteilter Malaysier. Auch die Vereinten Nationen fordern den Stadtstaat auf, die Verurteilten zu verschonen.

Nagaenthran K. Dharmalingam, ein geistig behinderter Mann, der 2009 wegen Heroinhandels verhaftet wurde, soll trotz eines internationalen Aufschreis am Mittwoch gehängt werden. Ein weiterer Malaysier, Datchinamurthy Kataiah, soll zwei Tage später hingerichtet werden, wie Aktivisten berichten.

Die 400 Singapurer versammelten sich an der "Speakers' Corner" in einem Park in der Innenstadt, dem einzigen Ort in dem streng kontrollierten Stadtstaat, an dem Proteste ohne vorherige Genehmigung der Polizei erlaubt sind. Die Demonstranten trugen elektrische Kerzen, Fackeln und Schilder mit der Aufschrift "Schafft die Todesstrafe ab" und "Beendet die Unterdrückung, nicht das Leben". "Kein Blut mehr an unseren Händen", rief die Menge, ebenso wie "Gerechtigkeit" und "Freiheit".

Es war die zweite große Demonstration gegen die Todesstrafe innerhalb weniger Wochen in Singapur. Proteste sind dort selten.

Dharmalingamn wurde im Alter von 21 Jahren verhaftet, nachdem er mit einem kleinen Bündel Heroin aufgefunden worden war, und verlor im vergangenen Monat einen letzten Einspruch gegen das Todesurteil. Befürworter behaupten, dass er einen IQ von 69 hat, was als Behinderung anerkannt wird, und dass er zur Begehung der Tat gezwungen wurde. Sein Fall hat breite Kritik ausgelöst, unter anderem von der Europäischen Union und dem britischen Milliardär Richard Branson.

Kataiah wurde 2011 verhaftet und wegen Drogenhandels verurteilt. Am Rande der Demonstration sagte seine Schwester Sathirani, sie sei schockiert, dass ihr Bruder gehängt werde. "Er findet, dass die Strafe nicht fair ist", sagte sie, denn Kataiah war nur ein kleiner Drogenkurier.

Auch die Sprecherin des UN-Rechtsbüros, Ravina Shamdasani, forderte Singapur auf, "seine Hinrichtungspläne sofort zu stoppen, die Begnadigung von Dharmalingham und Kataiah zu erwägen und ihre Strafen in Haftstrafen umzuwandeln".

Singapur hat im vergangenen Monat seine erste Hinrichtung seit 2019 vollzogen. Neben den beiden Fällen in dieser Woche befürchten Aktivisten, dass es in den kommenden Monaten zu weiteren Hinrichtungen kommen könnte. Der Stadtstaat hält die Todesstrafe für mehrere Straftaten aufrecht und besteht darauf, dass sie dazu beigetragen hat, Singapur zu einem der sichersten Orte Asiens zu machen.