Video. Keukenhof in den Niederlanden lockt internationale Gäste zur Frühlingsblüte

Die Eröffnung des Keukenhof in Lisse zur Frühlingssaison zweitausendsechsundzwanzig zeigt eindrucksvoll die Dimension und Bedeutung des niederländischen Zierpflanzenbaus. Auf dem Gelände blühen rund sieben Millionen Blumen in mehr als achthundert Sorten. Damit unterstreichen die Niederlande ihre Rolle als weltweit führende Produzentin von Blumenzwiebeln und Zierpflanzen.
Der Park liegt rund vierzig Kilometer von Amsterdam entfernt. Jedes Jahr besuchen ihn mehr als eine Million Menschen. Keukenhof ist der touristische Fixpunkt der „Blumenzwiebelregion“ zwischen Den Haag und Haarlem, einem der bekanntesten saisonalen Reiseziele des Landes.
Nach monatelanger Vorbereitung erreichen die Beete im April und Mai zur Hochsaison der Tulpen ihren Höhepunkt. Dann strömen besonders viele internationale Gäste in die Region.
Die Ursprünge der Anlage reichen bis ins siebzehnte Jahrhundert zurück, für die Öffentlichkeit ist sie seit den fünfziger Jahren zugänglich. Heute steuert der Garten die großen Besucherströme mit zeitlich gestaffelten Einlassfenstern, ausgewiesenen Wegen und einer begrenzten Tageskapazität. So bringt das Management den Schutz der Anlage mit der wachsenden weltweiten Nachfrage in Einklang.