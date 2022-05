In der Südkaukasusrepublik Armenien sind in derHauptstadt Eriwan bei neuen Protesten gegen Regierungschef Nikol Paschinjan mehrere hundert Menschen festgenommen worden. Die Polizei gehe mit

äußerster Härte gegen die Demonstranten vor, unter denen auch Abgeordnete seien, so der zur Opposition gehörende Vizeparlamentschef Ischchan Sagateljan armenischen Medien am Montag.

Die Proteste richten sich gegen die Politik Paschinjans mit Blick auf die zwischen Armenien und Aserbaidschan umstrittene Region Berg-Karabach. Ein Großteil des zuvor von Eriwan kontrollierten

Gebiets war nach einem Krieg beider Länder im Herbst 2020 an Baku gefallen.

Armenien strebt nun unter internationaler Vermittlung unter anderem von Russland ein Friedensabkommen mit dem verfeindeten Nachbarland Aserbaidschan an. Bisher wird ein Waffenstillstand zwischen

Aserbaidschanern und Armeniern von russischen Soldaten in der Bergregion überwacht. Seit dem Ende der Kämpfe kommt es immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen an der Grenze.

su mit dpa