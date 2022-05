Was wir über die Schießerei an einem Gymnasium in Bremerhaven wissen

Nach Schüssen an einem Gymnasium in Bremerhaven gibt es eine verletzte Person. Es handle sich nicht um einen Schüler oder eine Schülerin, sondern um eine Frau, die ins Krankenhaus gebracht wurde.

Sie soll Angestellte am Gymnasium sein, wie lokale Medien berichten.

Die Polizei war laut einer Pressemitteilung am Morgen zu der Schule in der Grazer Straße in Bremerhaven-Mitte gerufen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte dort eine bewaffnete Person eine andere Person mit besagter Waffe verletzt.

Die Schüsse fielen am Lloyd Gymnasium. Die Polizei bestätigte zudem, dass ein verdächtiger Täter festgenommen wurde. Er befinde sich in Polizeigewahrsam.

"Die Schülerinnen und Schüler befinden sich mit ihren Lehrkräften in ihren Klassenräumen. Die Polizei hat die Lage vor Ort unter Kontrolle. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an", hieß es in der gegen 11 Uhr herausgegebenen Pressemitteilung.

Am Donnerstagmorgen kam es in der Innenstadt von Bremerhaven zu einem Großeinsatz der Polizei und Rettungskräfte. Sina Schuldt/dpa via AP

Um sicherzustellen, dass der mutmaßliche Täter alleine handelte, habe ein Sondereinsatzkommando aus Bremen die Schule durchsucht.

Nach Informationen der Nordsee-Zeitung soll eine Schülerin von der Toilette aus die Polizei gerufen haben. Schüler:innen verbarrikadierten sich in den Klassenräumen.

Es kam zu einem Großeinsatz der Polizei im Stadtzentrum Bremerhavens.

Für besorgte Angehörige der Schüler:innen des Gymnasiums hat das Magistrat der Stadt eine Telefon-Hotline eingerichtet: Unter 0471/5902735 können sich Interessierte melden.

Bremerhaven liegt an der deutschen Nordseeküste und hat rund 114.000 Einwohner.