Brasilien: Junge (9) findet Puma auf den Toiletten einer Grundschule

In der brasilianischen Stadt Nova Lima hat sich ein Puma auf die Toiletten einer Grundschule verirrt. Ein neunjähriger Junge, der am Samstag in der Schule Fußball spielte, hat das Wildtier dort als Erster entdeckt.

Feuerwehrleute sperrten das Tier zunächst in den Raum ein. Das Veterinäramt und Tierarzt konnten den fauchenden Puma schließlich betäuben und in den umliegenden Wäldern wieder in die Freiheit entlassen.

Niemand wurde verletzt, teilte die Feuerwehr von Minas Gerais mit, die auch das Filmmaterial veröffentlichte. Auch der Puma sei unversehrt in seinen natürlichen Lebensraum zurückgebracht worden.

Um im brasilianischen Regenwald einen Puma oder einen Jaguar in freier Wildbahn zu sehen, benötigt man eigentlich sehr viel Glück. Eine Theorie ist, dass die scheuen Tiere ihren Lebensraum wegen Waldrodungen, Waldbränden und Eingriffen des Menschen in die Natur verlassen.

