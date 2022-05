Alexander De Croo: "Die Ukraine verführt die Welt mit ihrer Geschichte"

Der belgische Ministerpräsident Alexander De Croo ist "überzeugt", dass die Mitglieder der Europäischen Union in ihrem Vorgehen gegen die russische Invasion in der Ukraine geeint bleiben werden, weil ihre Strategie das Ergebnis einer sorgfältigen Koordinierung ist.

"Ich denke, dass die Einigkeit, die wir gezeigt haben, eine Einigkeit war, die erreicht wurde, weil wir einander zugehört haben", sagte er Euronews auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. "Ich sehe nicht, dass unsere Fähigkeit, Einigkeit zu schaffen, verloren geht. Das müssen wir einfach berücksichtigen, und das bedeutet, dass wir etwas härter arbeiten müssen. Aber ich bin überzeugt, dass Einheit die Botschaft ist, die an Russland gesendet wird. Und ich bin überzeugt, dass wir diese Einigkeit bewahren können.

Die Ukraine spielt mit etwas, das man als Verführungskraft bezeichnen könnte. Sie verführt die Welt mit ihrer Geschichte, mit dem, wofür sie steht. Ich denke, das ist eine sehr intelligente Art, eine Koalition zu bilden. Alexander De Croo Ministerpräsident von Belgien

De Croo meint, dass das kommunikative Vorgehen der Ukraine in diesem Krieg selbst ein Schlüsselfaktor für die Aufrechterhaltung dieser Einheit sei.

"Die Ukraine spielt mit etwas, das man als Verführungskraft bezeichnen könnte", sagte er. "Sie verführt die Welt mit ihrer Geschichte, mit dem, wofür sie steht. Ich denke, das ist eine sehr intelligente Art, eine Koalition zu bilden."

Verteidigungsausgaben müssen den Europäern Vorteile bringen

Belgien hat sich verpflichtet, bis 2035 die von der NATO geforderten 2 % des BIP für Verteidigungsausgaben zu erfüllen, aber De Croo sagte, dass eine Beschleunigung dieses Zeitplans von einem besser koordinierten europäischen Ansatz bei den Ausgaben abhängen würde.

"Wenn wir mehr Geld ausgeben wollen, würde ich auch die Industrieprogramme europäischer Firmen einbeziehen, damit wir Technologien entwickeln, die wir auch außerhalb der Sicherheitswelt nutzen können", sagte er.

Ich möchte, dass die Investitionen in die Cybersicherheit allen zugutekommen. Wenn wir nachrichtendienstliche Arbeit leisten, dann möchte ich, dass sie dazu beiträgt, unsere Industriepolitik zu schützen. Alexander De Croo Ministerpräsident von Belgien

De Croo nannte Cybersicherheit und Nachrichtendienste als Bereiche, in denen der Fokus über militärische Bedürfnisse hinausgehen sollte.

"Ich möchte, dass Investitionen in die Cybersicherheit allen zugutekommen", sagte er. "Wenn wir nachrichtendienstliche Arbeit leisten, dann möchte ich, dass sie dazu beiträgt, unsere Industriepolitik zu schützen".

Die Zustimmung der Bürger ist entscheidend

Europa ist derzeit uneins darüber, ob die Sanktionen gegen Russland auf Ölimporte ausgeweitet werden sollen. De Croo meint, Einigkeit sei möglich - aber nur, wenn alle Länder die Bedürfnisse ihrer eigenen Bürger:innen berücksichtigen.

"Ich glaube, dass es möglich ist, die Trennlinie zu überwinden", sagte er. "Aber wir müssen Antworten auf die Sorgen haben, die meiner Meinung nach berechtigt sind. Und diese Sorgen sind nicht nur die Sorgen Ungarns, sondern die Sorgen aller europäischen Bürger. Eine Außenpolitik kann nur überleben, wenn die Mittelschicht noch in der Lage ist, sie zu verteidigen. Die Unterstützung unserer Bevölkerung ist wichtig, denn ich fürchte, dass uns eine lange Zeit der Instabilität bevorsteht, und wir müssen sicherstellen, dass die Menschen nicht zu sehr darunter leiden."

Aktuelle Ukraine-Unterstützung von der Frage der EU-Mitgliedschaft entkoppeln

De Croo schließt eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine zwar langfristig nicht aus, hält es aber für einen Fehler, diese Forderung mit den unmittelbaren Bedürfnissen des Landes zu verknüpfen.

"Der Beitrittsprozess ist langwierig und es gibt einen Grund dafür", sagte er. "Der Grund dafür ist, dass wir in Europa ein so umfangreiches Regelwerk entwickelt haben, dass jemand, der der Europäischen Union beitritt, darauf vorbereitet sein muss."

Was die Ukraine brauche, so de Croo, sei Unterstützung. Man werde sie unterstützen, wenn der Krieg vorbei ist. "Und der Wiederaufbau der Ukraine hat eine materielle Seite, aber auch eine immaterielle Seite. Es geht um den Aufbau von Institutionen. Es geht um die Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit. Es geht um die Bekämpfung der Korruption und so weiter. Aber für mich ist das etwas anderes als der Beitrittsprozess. Das eine schließt das andere nicht aus, aber der Beitrittsprozess ist ein langer Prozess."

Gemeinsame Schulden eignen sich für Investitionen. Man sollte sie nie für laufende Ausgaben verwenden. Müssen wir sie für die Ukraine verwenden? Für mich ist das nicht ausgeschlossen, aber ich denke, es ist noch zu früh, um etwas dazu zu sagen. Alexander De Croo Ministerpräsident von Belgien

In Bezug auf die Finanzierung der Hilfe für die Ukraine sagte er, dass das Instrument der gemeinsamen Schulden nun als eine mögliche Option auf dem Tisch liege.

"Solange es um Investitionen geht, funktionieren gemeinsame Schulden", sagte er. "Man sollte sie niemals für laufende Ausgaben verwenden. Das wäre falsch. Müssen wir sie für die Ukraine verwenden? Für mich ist das nicht ausgeschlossen, aber ich denke, es ist zu früh, um etwas dazu zu sagen."

