Ukraine und Russland in Harmonie unter einem Dach – sogar in einer Person. Wo? In der „Pirojki-Bar“ in Paris. Sie wurde nach Kriegsbeginn in der Ukraine eröffnet und vereint in einem Menü ukrainische und russische Traditionsgerichte. Die Besitzerin Elena trägt beide Kulturen und Länder in ihrem Herzen und in ihrer DNA. Sie ist Russin, aber eine ihrer Großmütter und viele Verwandte stammen aus der Ukraine. Elena sagt, ihre Idee sei es, die vom Krieg zerrissenen Menschen zusammenzubringen.

Elena Biktimirova, Gastronomin:

„Das sind die Rezepte meiner ukrainischen und russischen Großmütter. Zum Beispiel hat mir meine Großmutter beigebracht, wie man Teigtaschen macht, sie stammt aus einem ukrainischen Dorf, Pustovoitovo, und ich habe dort meine ganze Kindheit verbracht. Das Kostbarste meiner Kindheit ist die Kochkunst meiner Großmutter, wie der Geschmack dieser Knödel. Und das kann ich der Welt geben, es hilft, es rettet mich und ich meine, jeden, der mit mir arbeitet, und jeden, der hierher kommt. Mich hat beeindruckt, wie positiv die Öffentlichkeit auf dieses Konzept reagiert hat, ich habe viele Kunden aus der Ukraine und Russland und jeder unterstützt gerne die Pirozhki-Bar, dies ist ein Ort der Einheit, des Friedens, der Liebe und des Geschmacks, den wir seit der Kindheit kennen.“

Die Bar wurde von modernen Künstlern aus verschiedenen Ländern gestaltet. Sie ließen sich von der Idee der Einheit und des Friedens inspirieren und arbeiteten gratis. Frauen, die hier kochen und Elena helfen, sind aus Russland und der Ukraine nach Paris gekommen.

Elena Biktimirova, Gastronomin:

„Was mir auffiel, war, dass das Rezept meiner Mutter und die Rezepte der Mädchen, mit denen ich arbeite, fast bis ins kleinste Detail übereinstimmen, das heißt, die Ukraine und Russland kochen nach den gleichen Rezepten. Und hier sind wir absolut einig, wenn wir etwas probieren, und sagen: 'Ja! Das ist es! Das ist genau das Richtige, dieser Geschmack.'

Am Eröffnungstag kamen viele Gäste zu mir, aus St. Petersburg, aus Moskau, aus Kiew, aus absolut allen Regionen Russlands und der Ukraine, und alle sagten: 'oh ja, das ist es, das ist dieser Geschmack!' Ist das nicht erstaunlich? Daher ist dies ein Ort der Einheit, und hier fanden wir eine Gelegenheit zu zeigen, dass wir uns lieben und dass wir alle Ureinwohner sind.

Die Welt braucht das, denn ich bin Russin, und ich habe drei Brüder in der Ukraine mit ihren Familien, die Welt braucht das, denn wenn wir vergessen, dass wir ein Ganzes sind, wird es uns nicht mehr geben. Wir können das, was jetzt passiert, durch diese schrecklichste Tragödie, die mit uns passiert, nur mit der Hilfe von Liebe überleben. Denn durch Hass richten wir nur noch mehr Zerstörung an.“

Galina Polonskaya, su