Berlin: Mann fährt in Menschenmenge – Eine Frau tot - Bekennerschreiben aufgetaucht

In Berlin ist ein Mann mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren, wenig später durchbrach der Kleinwagen eine Schaufensterscheibe. Hier endete die Fahrt.

Im Laufe des Nachmittags wurde laut Berliner Medien das nahegelegene Einkaufszentrum Europa Center geräumt. Zuvor war den Berichten zufolge ein Bekennerschreiben gefunden worden. Die Zeitung BZ meldet mit Berufung auf die Polizei, dass es sich bei der Räumung um eine Sicherheitsmaßnahme handele, eine Bedrohungslage bestehe nicht.

Eine Frau kam ums Leben, bei ihr soll es sich laut Tagesspiegel um eine 51 Jahre alte Lehrerin aus Hessen handeln. Es gab weitere, zum Teil schwer Verletzte.

29-jähriger Deutsch-Armenier steuerte den Wagen

Thilo Cablitz, Pressesprecher der Berliner Polizei, sagte: „Nach jetzigem Rekonstruktionsstand ist der Fahrzeugführer im Bereich des Tauentziens in Höhe der Rankestraße auf dem Gehweg gewesen mit dem Fahrzeug, dort in eine Personengruppe eingefahren, ist dann wieder auf die Fahrbahn geraten und dann letzten Endes eine Querstraße weiter in einem Schaufenster zum Stehen gekommen."

Der Fahrer des Wagens, ein 29-jähriger Deutsch-Armenier mit Wohnsitz in Berlin, wurde von anwesenden Personen festgehalten und der Polizei übergeben. Nach Angaben der Polizei war zunächst nicht ersichtlich, ob es sich um eine Vorsatztat, einen Verkehrsunfall oder einen medizinischen Notfall handelte.

Unweit des Breitscheidplatzes

Der Unfallort in der Berliner Innenstadt befindet sich unweit des Breitscheidplatzes, auf dem im Dezember 2016 13 Menschen tödlich verletzt wurden, als ein Mann willentlich mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt raste.