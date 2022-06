London: Kevin Spacey wegen Vorwürfen zu sexueller Gewalt vor Gericht erwartet

Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey wird an diesem Donnerstag in London vor Gericht erwartet. Die britische Staatsanwaltschaft wirft dem US-Bürger vor, drei deutlich jüngere Männer zwischen 2005 und 2013 in London und in Südwestengland sexuell misshandelt zu haben.

Gegen Spacey waren 2017 im Zuge der MeToo-Debatte Vorwürfe zu sexuellen Übergriffen und Belästigungen bekannt geworden - auch Beteiligte der Netflix-Serie "House of Cards" beschuldigten ihn. Daraufhin kündigte der Streaming-Gigant die Zusammenarbeit. Im Sommer 2021 stand der zweifache Oscar-Preisträger ("Die üblichen Verdächtigen", "American Beauty") erstmals seit den Vorwürfen wieder vor der Kamera.