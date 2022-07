Mehrere Opfer durch Schüsse in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen

In einem Einkaufszentrum in Kopenhagen sind Schüsse abgegeben worden, laut der Polizei in Dänemark hat es mehrere Opfer gegeben. Zunächst war unklar, ob die Opfer verletzt oder getötet wurden.

Die Nachrichtenagentur AP zitiert die Polizei und erklärt, eine Person sei festgenommen worden.

Die Polizei berichtete von einem Einsatz mit vielen Beamten in der Field's Shopping Mall in Kopenhagen. Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt. Berichten aus Dänemark zufolge wurde das Einkaufszentrum evakuiert.

Auf die Twitter forderte die Polizei von Kopenhagen die Menschen auf, die sich in dem Field's Einkaufzentrum befinden, sich bei ihren Angehörigen zu melden. Und sie versprach weitere Informationen, sobald diese vorliegen.

In den sozialen Medien berichten Augenzeugen von der Gewalt in der dänischen Hauptstadt. Offenbar hat es mehr als einen Angreifer gegeben und mehrere Verletzte waren in dem Einkaufszentrum zu sehen.

In Dänemark war eigentlich festliche Stimmung, weil sich die Tour de France nach drei Tagen aus dem Land verabschiedet.