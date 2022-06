Trotz des blutigen Anschlags auf die queere Gemeinde in Oslo in der Nacht zum Samstag sind weltweit "Pride Parades" ausgelassen gefeiert worden. Ob Lima, Santiago, Guatemala-Stadt, La Paz oder Mexiko-Stadt - in den meisten süd- und mittelamerikanischen Großstädten, aber auch in Manila, zogen Tausende oder Zehntausende Mitglieder der LGBTQI-Gemeinde auf die Straßen.

Heimlicher Höhepunkt war die Pride Parade in einem Nachtclub in Kiew, wo sich etwa 60 Menschen zu einer eher intimen Feier trafen.