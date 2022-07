Der Zoo Zürich informiert auf seiner Internetseite über den Kampf um das Leben des Elefanten-Weibchens Omysha. Das acht Jahre alte Tier ist so schwer am Herpes-Virus erkrankt, dass die Tierärzt:innen und Tierpleger:innen nicht sicher sind, ob Omysha durchkommt.

Der erst zwei Jahre alte kleine Bruder, Elefant Umesh, war vor wenigen Tagen an Elephant Endotheliotropic Herpes Virus, kurz EEHV, verstorben. Die traurige Nachricht hatte der Zoo Zürich auch auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt - mit den Worten: "Trotz intensiver tierärztlicher Behandlung verschlechterte sich Umeshs Zustand gestern rapide, sodass der zweijährige Bulle noch während der Behandlung am Herpesvirus starb. Der Rest der Elefantengruppe konnte über Nacht Abschied vom jüngsten Familienmitglied nehmen. (...) Adieu Umesh! "

Das Elefantenherpesvirus ist offenbar in fast allen Elefanten latent vorhanden. Die modernen Behandlungsmethoden sind kaum erforscht und haben wohl nur eine Erfolgsquote von 30 bis 40 Prozent. Tiere, die an EEHV erkranken, versterben oft innerhalb weniger Tage an inneren Blutungen und dem Versagen von Organen.

Die meisten älteren Elefanten haben Antikörper gegen das Virus gebildet, Elefantenbabys - die gestillt werden - sind durch die Antikörper der Mutter geschützt. Wie der Zoo Zürich mitteilt, liegt das kritische Alter der Tiere zwischen zwei und acht Jahren. Zwei Drittel aller Elefanten in Zoos in Europa versterben an EEHV.

Die Therapie besteht u.a. darin, eine Bluttransfusion durchzuführen. So soll dem erkrankten Elefantenweibchen Omysha Blutplasma ihrer Mutter Indi helfen, gesund zu werden.

Allerdings haben offenbar auch weitere Elefanten im Zoo Zürich eine erhöhte Viruslast und werden deshalb besonders überwacht.