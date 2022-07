Stichtag 15. November: laut UNO "achtmilliardster Erdenbürger" in Sicht

*Die Weltbevölkerung wird am 15. November 2022 acht Milliarden Menschen erreichen, wie die Vereinten Nationen schätzen. Indien soll dem***Bericht "World Population Prospects 2022" zufolge im nächsten Jahr China als bevölkerungsreichste Nation der Welt ablösen.

In einem Bericht zum Weltbevölkerungstag am 11. Juli haben die Vereinten Nationen ihren Report zum Wachstum der Weltbevölkerung vorgelegt. Mitte November erreicht die Zahl der Menschen auf der Erde demnach die Marke von acht Miliarden. Im Rückblick sei das globale Bevölkerungswachstum im Jahr 2020 zum ersten Mal seit 1950 unter 1 % gefallen.

Bevölkerungswachstum vor allem in Afrika, Indien und den Philippinen

Nach den jüngsten Prognosen der UNO könnte die Weltbevölkerung bis 2030 auf etwa 8,5 Milliarden, bis 2050 auf 9,7 Milliarden und in den 2080er Jahren auf einen Höchststand von etwa 10,4 Milliarden Menschen anwachsen. Bis zum Jahr 2100 könnte die Zahl stabil bleiben.

Dem Bericht zufolge wird mehr als die Hälfte des prognostizierten Bevölkerungswachstums bis 2050 auf nur acht Länder konzentriert sein: Kongo, Ägypten, Äthiopien, Indien, Nigeria, Pakistan, die Philippinen und Tansania.

Guterres: "Meilenstein 2022"

Der Bericht "World Population Prospects 2022" beziffert die Weltbevölkerung auf derzeit 7,942 Milliarden und prognostiziert. John Wilmoth, Direktor der UN-Bevölkerungsabteilung, sagte auf einer Pressekonferenz zur Veröffentlichung des Berichts, dass das Datum, an dem die Prognoselinie der Vereinten Nationen die 8-Milliarden-Grenze überschreitet, der 15. November sei. UN-Generalsekretär Antonio Guterres nannte das Jahr 2022 ein "Meilensteinjahr", in dem "der achtmilliardste Erdenbürger geboren wird".

Allerdings, so bemerkte er, "wir geben nicht vor, dass dies das tatsächliche Datum ist." Die Unsicherheit betrage - plus oder minus - ein Jahr.

Bis 2050: Gleich viele Frauen wie Männer auf der Welt

Was das Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern angeht, so heißt es in dem Bericht: "Im Jahr 2022 gibt es weltweit etwas mehr Männer (50,3 %) als Frauen (49,7 %)". "Es wird prognostiziert, dass sich diese Zahl im Laufe des Jahrhunderts langsam umkehren wird", heißt es. Bis 2050 wird erwartet, dass die Zahl der Frauen der Zahl der Männer entsprechen wird.

Ein weiterer Trend, so der Bericht, ist, dass die Bevölkerung über 65 Jahren schneller wächst als die Bevölkerung unter diesem Alter". "Infolgedessen wird der Anteil der Weltbevölkerung im Alter von 65 Jahren und darüber von 10 % im Jahr 2022 auf 16 % im Jahr 2050 ansteigen", heißt es in dem Bericht.

Niedrige Geburtenrate in Europa, Japan und Nordamerika

Die hohe Lebenserwartung und die sehr niedrigen Fruchtbarkeits- und Geburtenraten in den europäischen Ländern, Japan, Nordamerika, Australien und Neuseeland fördere die Tendenz zu einer schnellen Alterung der Bevölkerung und schließlich zu einem potenziellen Bevölkerungsrückgang.

Infolgedessen wird die internationale Migration in den nächsten Jahrzehnten die einzige Triebkraft des Bevölkerungswachstums in Ländern mit hohem Einkommen sein", heißt es in dem Bericht.

Im Gegensatz dazu werde es in Ländern mit niedrigem Einkommen und Ländern mit niedrigem bis mittlerem Einkommen in absehbarer Zukunft weiterhin mehr Geburten als Sterbefälle geben.