Lieutenant Uhura ist tot - Trauer um Star Trek-Ikone

Die aus der Science Fiction-Serie "Raumschiff Enterprise" bekannte Schauspielerin Nichelle Nichols ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Die US-Amerikanerin trat in der legendären Star Trek TV-Serie als Kommunikationsoffizier Lieutenant Nyota Uhura auf. Mehrere US-Medien bestätigten den Tod zudem unter Berufung auf das Umfeld der Familie oder Nichols Manager.

Nichols war eine der ersten schwarzen Frauen weltweit, die eine wichtige Rolle in einer Fernsehserie spielte. Sie schrieb auch Geschichte mit einer besonderen Szene: Der Filmkuss aus dem Jahr 1968 zwischen der Afro-Amerikanerin und ihrem Kollegen William Shatner, der Captain Kirk spielte, gilt weithin als Erster zwischen einer Schwarzen und einem Weißen in der US-Fernsehgeschichte.

Shatner schrieb auf Twitter, es tue ihm so leid, von Nichelles Tod zu hören. "Sie war eine wunderschöne Frau und spielte eine bewundernswerte Figur, die so viel dazu beigetragen hat, soziale Probleme sowohl hier in den USA als auch auf der ganzen Welt neu zu definieren. Ich werde sie sicherlich vermissen."

Die aus dem Bundesstaat Illinois stammende Nichols arbeitete jahrzehntelang als Entertainerin und trat schon als Teenager als Sängerin und Tänzerin in Chicago auf. Später schaffte sie den Durchbruch im Fernsehen. Gesundheitlich galt sie seit einigen Jahren als angeschlagen - 2015 erlitt sie einen Schlaganfall. Im selben Jahr war auch Nichols' "Enterprise"-Kollege Leonard Nimoy, der den Halb-Vulkanier "Mr. Spock" gespielt hatte, mit 83 Jahren gestorben.