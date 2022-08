Trotz Warnungen aus Peking: US-Politikerin Nancy Pelosi landet in Taiwan

Trotz heftiger Drohungen aus China ist die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses nach Taiwan gereist. Noch wenige Stunden vor der Landung hatte die Führung in Peking gesagt, die Regierung in Washington werde "den Preis bezahlen" für die Konsequenzen des Besuchs.

Sowohl in Taiwan als auch in China zeigt das Militär Kampfbereitschaft. Chinas Volksbefreiungsarmee erhöhte die Drohkulisse mit Manövern, Schießübungen, Militärflugzeugen und Kriegsschiffen nahe Taiwan und der Sperrung von Seegebieten. Als Reaktion verschärfte Taiwans Militär am Dienstag seine Einsatzbereitschaft, wie die Nachrichtenagentur CNA berichtete. Es handele sich in dem zweistufigen Alarmsystem aber noch nicht um eine Einstufung für den "Ernstfall", sondern weiter um eine "normale Einsatzbereitschaft".

Sicherheitsvorkehrungen um Pelosis Hotel verschärft

Um das Hotel, wo Pelosi wahrscheinlich übernachtet, wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Am Mittwoch könnte es ein Treffen mit Präsidentin Tsai Ing-wen geben. Der Besuch der drittwichtigsten Politikerin in den USA ist der ranghöchste amerikanische Besuch seit einem Vierteljahrhundert im freiheitlichen Taiwan.

Aus Sicht der chinesischen Führung gehört Taiwan zur Volksrepublik, obwohl es schon vor deren Gründung 1949 eigenständig regiert war. Die 23 Millionen Einwohner zählende Insel versteht sich auch schon lange als unabhängig. Unter Hinweis auf seine "Ein-China-Doktrin" lehnt Peking offizielle Kontakte anderer Länder zu Taipeh entschieden ab.

Chinas Präsident sieht es als seine "historische" Mission an, die "Vereinigung" mit Taiwan zu erreichen und droht mit einer Eroberung. Der Machtanspruch auf die Insel geht auf die Gründungsgeschichte der Volksrepublik zurück, was die große Bedeutung für die Kommunistische Partei erklärt. Am Ende des Bürgerkrieges gegen die Kommunisten war die nationalchinesische Kuomintang-Regierung mit ihren Truppen nach Taiwan geflüchtet, während die Kommunisten 1949 die Volksrepublik ausriefen. Die Insel hat wegen ihrer Lage an wirtschaftlich wichtigen Meeresstraßen geostrategische Bedeutung und wurde von US-Generälen früher auch gerne als "unsinkbarer Flugzeugträger" beschrieben.